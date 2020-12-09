التضامن: الجمعيات الأهلية وصلها مليار و800 مليون جنيه منح خلال عام

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون لمؤسسات المجتمع الأهلي، إن الدولة منفتحة على المجتمع الأهلي، وفي مصر يبلغ عددها 55 ألف مؤسسة، بزيادة 10 ألف جمعية أهلية في 6 سنوات فقط، وهو ما يعكس إيمان الدولة بأهمية دور المجتمع الأهلي في رفعة الدولة المصرية.

وأضاف "عبدالموجود"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن حاليا بات هناك رقابة على كل التمويلات التي تأتي للجمعيات الأهلية، وتتأكد من مصادر التمويل والغرض من دخول تلك الأموال للمنظمات مليار 800 مليون جنيه من جهات مانحة مختلفة، على مستوى العالم: "الرقم لم يتم منعه وهو جاي من مصادر معلومة ويتم صرفه في المصادر المعلومة وفق القانون".

وأوضح أنه تم منع وصول تمويلات لبعض الجمعيات الأهلية خلال الفترة الماضية وصل لـ2% لما لها من تعارض مع أخلاق وعادات وتقاليد الدولة المصرية.

وأكد أنه طبقا للدستور والمادة 75 فلا يجوزز إغلاق الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي بحل الجمعية بناءً على مسببات يقدمها المحكمة أو موظفي تلك الجمعيات: "عدد الجمعيات اللي تم حلها لا يتجاوز الـ50 جمعية على مدار العامان الماضيين".

وأشار إلى أن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي جميعها تكون مع منظمات المجتمع الأهلي كمبادرة حياة كريمة أو قافلة "تحيا مصر"، كما أن تلك الجمعيات تتابع العمليات الانتاخبية وترصد الانتخابات كما أنها توعي المواطنين في ضرورة ممارسة حقوقهم السياسية: "أحنا بنركز على التوعيه والاستثمار في البشر".