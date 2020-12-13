وفاة مهندسة بكورونا بعد ولادة طفلتها في كفر الشيخ

توفيت المهندسة أشواق مجدي الهلاوي (24 عاما)، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب أيام قليلة من ولادتها لطفلتها، ليعم الحزن على أسرتها وجميع أبناء قريتها والقري المجاورة بقرية الرباعية ببحر ببيص مركز الرياض في كفر الشيخ.

تخرجت "أشواق" من كلية الهندسة جامعة الأزهر، وتزوجت منذ عام، وأصيبت بفيروس كورونا قبل أن يفاجها آلام المخاض ويتم نقلها للمستشفى لتضع مولودتها، ولكن ساءت حالتها الصحية، ولفظت أنفاسها الأخيرة أمس السبت.

ونعى أهل الرياض في كفر الشيخ، المهندسة الشابة، وذلك عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدين أنها كانت مثالاً للأدب والأخلاق ومحبة للخير.

وسجلت مستشفى الحامول المركزي، وفاة مسن متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده بالرعاية المركزية بالمستشفى.

واكد مصدر طبي أن حالة الوفاة التي سجلت لمصاب بفيروس كورونا المستجد لرجل "ع. ع. ع" يبلغ من العمر 60 عاما، حيث سجلت الوفاة، هبوطا حادا بالقلب نتيجة التهاب رئوي وتوقف بعضلة القلب بسبب عدوي الفيروس.