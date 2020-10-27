"الصحة" تنفي وجود إصابات كورونا في مدارس كفر الشيخ: "كلها نزلات برد"

قالت سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه كان هناك اشتباه بإصابة 5 طلبة في إحدى المدارس في كفر الشيخ بفيروس كورونا، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أكثر من مرة، تم الاطمئنان على صحة 3 منهم، وتم الاطمئنان أنهم غير مصابين بكورونا، ويتبقى طالبان سيتم عمل الفحوصات لهما غدا بسبب ارتباطهما بظروف عائلية اليوم.

وأضافت "سلام"، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الفحوصات بالكامل على نفقة الحكومة المصرية، كما تم تطهير المدرسة بالكامل، لافتة إلى أن إدارة المدرسة هي التي أبلغت بوجود اشتباه في بعض البنات بالإصابة بكورونا، بعدما ارتفعت درجة حرارتهن بالفعل، وتم تحويلهن للتأمين الصحي، ومن ثم للحميات لعمل أشعة مقطعية.

وتابعت أن الفترة الماضية لم تشهد أي إصابات بكورونا في محافظة كفر الشيخ، "كلها نزلات برد عادية جدًا زي أي إنفلونزا، وليست كورونا"

وفي وقت سابق، قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إغلاق مدرسة بمدينة فوه، أمام مجموعات التقوية، عقب وفاة معلم وإصابة 4 آخرين أثناء المجموعات، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف الأخيرة بالمدرسة، وعزل المدرسين منزليا، فضلا عن متابعة الطلاب.

وقالت الدكتورة بثينة، إن المدرسة التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا، وبلغت أعداد الإصابات 5 حالات، وتوفي أحد المعلمين، أوقفت مجموعات التقوية تماما بها، وباقي الحالات مستقرة.

وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه يجرى متابعة الطلاب الذين كانوا يأخذون مجموعات تقوية بهذه المدرسة، بالتنسيق مع صحة المحافظة، مشيرة إلى أن أحد الطلاب ظهرت عليه أعراض كورونا، ومعزول منزليا منذ أسبوع، قائلة: "لو لقينا فيه إصابات لا قدر الله بين الطلاب هنعلق الدراسة في المدرسة، صحة أولادنا أهم من أي حاجة".