عدد المتقدمين لوظائف الضرائب 3 أضعاف المطلوب.. ومصدر: مفيهاش واسطة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، لـ"الوطن"، عن تفاصيل جديدة لمسابقة وظائف مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة أن عدد المتقدمين للمسابقة تخطى ثلاثة أضعاف العدد المطلوب لشغل 1700 وظيفة، حتى الآن.

مسابقة وظائف الضرائب "مفيهاش واسطة"

وأشارت المصادر إلى أن التقديم في مسابقة وظائف مصلحة الضرائب عبر الإنترنت، يحقق العدالة ويمنح الفرص كاملة أمام جميع المتقدمين والمتنافسين ليفوز الأحق بالوظيفة، قائلة: "شعار الوظائف المعلن هو العدالة، ومفيهاش واسطة، والجدير بالوظيفة مستوفيا للشروط سيفوز بها".

وشددت المصادر، على أنه سيجري إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل مستندات التقديم عبر الموقع الإلكتروني، ولا يعني ذلك أنّ المتقدم مستوف لشروط التقدم"، على أن يحدد موعد اختبارات التقييم، ومكان انعقادها، بالنسبة للمتقدمين المستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية، والمحدد في 22 ديسمبر الجاري.

شروط التقدم لمسابقة وظائف "الضرائب"

وبحسب شروط المسابقة، تعقد اختبارات التقييم في صورة إلكترونية "على الحاسب الآلي"، ويجري قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة، وطبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية، وفي حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيجري استبعاد المتقدم واعتباره غير مستوف للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ولن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم الموضحة، أو التي تقدم باليد أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.

1700 وظيفة ضمن مسابقة مصلحة الضرائب

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب "مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر" وفقًا للتوزيع الجغرافي.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن الشروط تتلخص في أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، ولائقا طبيا، وأن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.

وتابعت بأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل، ولا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وأوضحت المصادر أنه لن يجري النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة تتلخص في صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وصورة من شهادة ميلاد مميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ الإعلان، وصورة من شهادة أداء أو الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتقدم من الذكور، وصورة من صحيفة الحالة الجنائية، وصورة شخصية.

وأكملت أنه يجب على المتقدمين للوظائف عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، وألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 10 دقائق.

وقالت المصادر إنه يجب على المرشحين المستوفين لشروط التقديم اجتياز اختبارات التقييم والتي ستجرى بشكل إلكتروني، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة - القوانين الضريبية - الحاسب الآلي - المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية)، وسيجري عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيجري تسليم أصول المستندات السابقة، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للقبول، قبل 22 ديسمبر.