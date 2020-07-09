باقي يومان.. خطوات التعديل أو التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا

مدت وزارة التربية والتعليم فترة التسجيل لمرحلة رياض الأطفال لتستمر حتى يوم 10 يوليو الجاري، بدلا من 30 يونيو الماضي، وذلك تسهيلا على أولياء الأمور التقديم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ويعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال تجريبي – مستقبل، يختلف من محافظة إلى أخري، حيث يستوجب الدخول إلى الإدارة التعليمية التابعة للمحافظة التي تسكن فيها، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال، وفقًا لمحافظة القاهرة ..

خطوات تعديل استمارة التقديم لرياض الأطفال

يمكن الدخول على الصفحة الرئيسية لبوابة التعليم الأساسي من هنــــا.

اختيار تعديل الاستمارة

ادخال الرقم القومي للطفل

تعديل الرغبات، والضغط على حفظ.

خطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال

ادخل على موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي أو ادخل من هنـــــــا.

اضغط استمارة تقديم.

ستظهر شروم التقدم لرياض الأطفال 2020 – 2021 ، اضغط موافق

ستظهر صفحة بيانات الطالب وولى الأمر قم باستيفائها بعناية، بالإضافة إلى اختيار نوع المدرسة تجريب أو مستقبل.

وسيتاح فيما بعد إمكانية تعديل الاستمارة والاستعلاج عن النتيجة بعد الانتهاء من التقديم.

قبل التسجيل يجب قراءة الشروط جيداً

- سيتم التقديم لمرحلة رياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

تم مد فترة التسجيل على الموقع حتى 10-7-2020 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر اثناء فترة التسجيل علي الموقع وحتي إعلان نتيجة تنسيق القبول.

التقديم لولى الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الاقامة محافظة القاهرة.

التسجيل على الموقع الالكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة واذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة اتمام التسجيل لحين تقديمها الى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

متابعة النتائج مسؤولية ولى الأمر فقط في المدة المحددة.

يمكن لولى الأمر اختيار مدرسة واحدة للتسجيل للمدارس الرسمية المتميزة (المستقبل) ولا تخضع للمربع السكني.

يمكن لولى الأمر اختيار تسجيل مدرسة واحدة فقط للمدراس الرسمية لغات (التجريبية) حسب المربع السكني فقط محافظة القاهرة.

يمكن لولى الأمر اختيار التسجيل مرة واحدة لكل من مدرسة المستقبل والتجريبية معاً وتكون الاولوية في التسكين حسب اختيارة أولاً لمدارس المستقبل ويكون التسكين من الأكبر لأصغر سنا.

إعلان نتائج القبول بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من اعمال التنسيق.