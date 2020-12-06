ملكة جمال مصر تتألق بالزي الفرعوني بمسابقة "ميس إيكو" في الغردقة

تألقت كنزي الزيني، ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2020، في عرض بالزي الفرعوني، خلال حفل ختام مسابقة "ميس إيكو" التي استضافتها مدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى، في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

ومثلت كنزي، مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020، وتوجت بالوصيفة الثالثة، وارتدت الزي الفرعوني في فقرة عرض الملكات بالزي الوطني لكل دولة، وسط إشادة وتفاعل جميع الحضور، بمشاركة ممثلي 25 دولة حول العالم ومندوبي شركات السياحة وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من نزلاء الفنادق السياحية بالغردقة.

وتوجت ملكة جمال الفلبين، بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020‪ في حفل ختام مسابقة "ميس ايكو" كما اعتمدت اللجنة المنظمة أربع وصيفات لملكة الفلبين، حيث فازت ملكة جنوب أفريقيا بالوصيفة الأولى، وملكة هولندا بالوصيفة الثانية، وملكة مصر بالوصيفة الثالثة، وملكة باراجواي بالوصيفة الرابعة.

ووقع الاختيار على ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات في صربيا وروسیا وكازاخستان، لیكن سفيرات في دولهن وباقي دول العالم، كما منحتهن إدارة مجموعة الفنادق السياحية المستضيفة لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، إقامة لمدة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، على مدار عام كامل بفنادق المدن السياحية المصرية بالغردقة وشرم الشیخ ومرسی علم وسهل حشیش.

وأكد محمد عيد، مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف للمسابقة، على إشادة الحضور بفعاليات الحفل الذي يعد دعاية قوية مباشرة لسياحة المسابقات العالمية، فضلا عن توقيت تنظيمه الذي يمثل تحدي كبير لفيروس كورونا وتضمنت الفعاليات استعراضات فنية وعروض أزياء للمتسابقات، ثم إعلان الفائزة باللقب وتسلمها التاج من ملكة 2019 بياتريش موتا البرتغالية.

وأوضح عيد، في تصريح اليوم الأحد لـ"الوطن"، أن مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو" تضمنت عدة فعاليات، منها مسابقة ملكة جمال الموضة "ايكو درس" التي يتنافس عليها ٢٥ متسابقة.

وتابع أن المسابقة تضم فعاليات أخرى، منها مسابقة ملكة جمال الرياضة "ميس فيتنس" وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ ومسابقة ملكة جمال الشواطئ وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين"، ومسابقة ملكات جمال المواهب وفازت بها الروسية "دارينا"، وملكة جمال "ميس إيكو دريس" وفازت بها ملكة الفلبين.

وكشف كامل أبو علي، رئيس جمعية الإستثمار السياحي بالبحر الأحمر، المستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم، أن نجاح المسابقة يعد دعاية قوية مباشرة لسياحة المسابقات العالمية، فضلا عن توقيت تنظيمه الذي يمثل تحديا كبيرا لفيروس كورونا.

وأشار أبو علي، إلى حرصه على ألا تصاب أي متسابقة من المشاركين بكورونا، َوعودتهن إلى دولهن بعد إجراء تحاليل سلبية، حيث إن ذلك يعتبر أهم دعايا للترويج وتنشيط السياحة وإلقاء الضوء على أن مصر آمنة وجوها صحي، مؤكدا على إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر.

وكانت المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، روجن للسياحة في مدينة الغردقة، منذ انطلاق فعاليات المسابقة فى 25 نوفمبر، حيث تم تنظيم عدة رحلات ترفيهية بالمناطق السياحية الشهيرة بالغردقة للمشاركات، ضمن عملية الترويج لمدينة الغردقة سياحيا من خلاله.

وضمن عملية الترويج للسياحة بالغردقة، زيارة متحف آثار الغردقة، والتقاط صور مع تمثال ميريت آمون "إله الجمال"، والتقاط صور تذكارية للمتسابقات داخل المتحف ونشرها هلى صفحاتهن الخاصة، بالإضافة إلى القيام برحلة بحرية عبارة عن سنوركلنج، وممارسة رياضة الغوص على شواطئ إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة سهل حشيش، الذى أقيمت فيه فعاليات حفل جوائز "الكاف" بالغردقة.

وأبدت ملكات الجمال إعجابهن الشديد بالأنشطة البحرية المميزة، كالغطس والسنوركلينج، وكذا بحمامات السباحة داخل للمنتجع، والتقطن صورا لهن خلال زيارتهن لمنطقة سهل حشيش.