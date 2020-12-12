قنصل موسكو: 20 ألف روسي يقيمون في الغردقة

كشف فيكتور فوروبايف، القنصل الروسي بالغردقة، أن عدد الجالية الروسية المقيمة بالغردقة يقدر بحوالي 20 ألف روسي، موجها الشكر إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على تذليل العقبات وحل المشكلات الخاصة بالجالية الروسية.

وأكد القنصل، أن عام 2020 كان مخططا له أن يكون عام تبادل الثقافة الروسية- المصرية، لكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيله حتى عام 2021.

وأشار فيكتور، إلى أن هناك تعاونا كبيرا خلال المرحلة الحالية بين القنصلية الروسية ومحافظة البحر الأحمر في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته القنصلية الروسية، بالتعاون مع صندوق رعاية الثقافة الروسي والمركز الثاقي الروسي، وزارة التربية الروسية، اليوم السبت، بمدينة الغردقة ضمن برنامج "ويك إند الثقافة الروسية"، لإحياء التراث الثقافي الروسي القديم والحديث للجالية الروسية المقيمة بالغردقة، بأحد المنتجعات السياحية.

وأوضح بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الاحتفالية تناولت الثقافات الروسية على مر الأزمنة والعصور، ما بين تراث قديم وفن حديث يتم دمجه، بمشاركة مدربين روس لعرض أفكار وتعليم الأطفال فقرات مختلفة من رسوم متحركة وموسيقي روسية ورسم وطهي وغيرها.

جدير بالذكر، أن الاحتفالية تنظم لأول مرة ضمن أنشطة صندوق رعاية الثقافة الروسي، بالتعاون مع القنصلية الروسية بالغردقة، لإحياء التراث الثقافي الروسي القديم والحديث، بمشاركة عدد كبير من الجالية الروسية المقيمة.

وأشار خبراء السياحة بالبحر الأحمر إلى أن لقاح كورونا بمثابة قبلة الحياة للقطاع السياحي، الذي تأثر بشكل بالغ منذ تفشي جائحة كورونا في مارس الماضي، حيث عانى قطاع السياحة والعاملين فيه بشكل كبير جراء توقف الرحلات السياحية الخارجية الوافدة إلى المدن السياحية، مما اضطر العديد من الفنادق لغلق أبوابها وتسريح العمالة في سابقة لم تحدث في القطاع السياحي من قبل.