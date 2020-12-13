عبدالغفار: 21 مليون جنيه منح من بنك القاهرة للجامعات الأهلية الجديدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع بنك القاهرة استطاعت أنَّ تقدم العديد من الخدمات التعليمية الفترة الماضية، مضيفًا أنَّ الوزارة لديها عدد من الخطط لدعم العملية التعليمية ودعم المتميزين من الطلاب والباحثين، وذلك من أجل المحافظة على التفوق والتميز، مشيرًا إلى أنَّ بنك القاهرة تبرع بـ21 مليون و400 ألف جنيه كمنح لمدة 3 سنوات للمنح بالجامعات الأهلية الجديدة الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان بفروعها الثلاثة.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر توقيع برتوكول الشراكة مع البنك الـهلي، أنَّ الدعم سيسهم في تأسيس عدد من الإنشاءات لخدمة العملية التعليمية المتميزة، وإنشاء نماذج المحاكاة مصرفية لطلاب بالكليات المختلفة، مشيرًا إلى أنَّ الجهاز المصرفي يتمّ التعامل من خلاله بتكنولوجيا المعلومات.

بدوره، قال هشام فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إنَّ هناك عدد من المجالات المتعددة التي يمكن المساهمة بها خلال الفترة المقبلة لعمل عدد من المجالات العلمية والبحثية، مضيفًا أنَّ هناك مسولية مجتمعية تقع على عاتق البنك، مضيفًا أنَّ الفترة المقبلة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي سيتمّ النظر حول ضخ المزيد من الأمور لدعم مسيرة البحث العلمي.