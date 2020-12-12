وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا لكن في المدراس

أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، ستعقد في لجان بالمدارس إلكترونيًا تحت مراقبة كاملة حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّه لا يمكن على الإطلاق عقد الامتحانات في المنازل، لأنّه لا يجوز قانونيًا ولا أكاديميًا.

وزير التعليم: سنعمل على القضاء على الغش بامتحانات الثانوية العامة.. وجميع اللجان الامتحانية سيتمّ تعقيمها

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنَّ الوزارة ستعمل على القضاء نهائيا على الغش في امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنَّ جميع اللجان ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل بداية الامتحانات بشكل يومي، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان، موضحًا أنَّ الوزارة تسعى إلى إخراج الامتحانات بصورة لائقة وبشكل منضبط.

شوقي: امتحانات الثانوية العامة ستعقد لأول مرة في التاريخ إلكترونيا

ونوها وزير التربية والتعليم، إلى أنَّ جميع امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيًا لأول مرة في التاريخ، مشيرًا إلى أنَّ جميع الامتحانات سيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكّدًا أنذَ ذلك سيقضي تمامًا على تظلمات الثانوية العامة.

وزير التعليم: تصحيح إلكتروني لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأضاف شوقي، إلى أنَّه سيتمّ تنفيذ إجراءات صارمة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان الامتحانية، وتوفير أجهزة قياس حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وتعقيم اللجان قبل بداية الامتحانات، وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة للطلاب، وتقليل أعداد الطلاب داخل كل لجنة فرعية "الفصل"، وتطهير دورات المياه، وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية.

شوقي: تجهيز لجان احتياطية بكل محافظة تحسبا لحدوث أي أزمات من شأنها تهديد سير الامتحانات

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّه سيتمّ تجهيز غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية، للتأكّد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر عليها، موضحًا أنَّه سيتمّ تجهيز لجان احتياطية بكل محافظة، تحسبا لحدوث أي أزمات من شأنها تهديد سير الامتحانات، مؤكّدًا أن الوزارة ليس لديها أى تخوفات من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وزير التعليم: سيتمّ التنبيه على الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان بضرورة ارتداء الكمامات داخل الامتحانات

وأوضح شوقي، أنَّه سيتمّ التنبيه الكامل على الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وطوال يوم الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، إضافة إلى تخصيص طبيب لكل لجنة لعلاج الحالات المرضية الحرجة، مؤكّدًا أنَّ الوزارة تواصل العمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم.