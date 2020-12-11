وزير التعليم: 2 مليار جنيه تكلفة امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكلفة امتحانات الثانوية العامة تصل إلى 2 مليار جنيه بسبب جائحة فيروس كورونا، لتجهيز اللجان وتركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان، وتوفير أجهزة قياس حراري، وتجهيز الاستراحات للمراقبين ورؤساء اللجان والتصحيح والشبكات وبنوك الأسئلة والتعقيم.

وقال "شوقي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء الطابور الصباحي، إضافة إلى تطهير دورات المياه، موضحًا أن العام الدراسي يسير بشكل منضبط.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في 19 يونيو المقبل، إلكترونيًا لجميع الطلاب، مؤكدًا أن جميع الامتحانات سوف يتم تصحيحها إلكترونيًا، ولن يكون للعنصر البشري أي تدخل، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حماية جميع الطلاب أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه سيكون هناك لجان ثانوية عامة احتياطية بكل محافظات مصر، تحسبا لحدوث أي أزمات من شأنها تهديد سير الامتحانات، مؤكدًا أن حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا لن يؤجل عقد الامتحانات سواء النقل أو الشهادات.

ونوّه "شوقي" إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة غياب وحضور الطلاب بالمدارس خلال سير اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تلغي الغياب، وأنه في حال تجاوز الطالب مدة الغياب القانونية سيتم فصله.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر للغاية ولا يوجد أي أزمات، وأن جميع الطلاب بخير، لافتًا إلى أن الجميع داخل الوزارة يعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد مهما كانت الصعوبات والتحديات في ظل جائحة كورونا.