مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تسعى لتصدير الكهرباء للاتحاد الأوروبي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التعاون بين مصر والعراق تعاون هام، خاصة في ظل المودة والمحبة دائمًا بين الدولتين، والعراق ينظر لمصر في الوقت الحالي كمخزون للقوى البشرية.

وأوضح بيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الشعب العراقي لا يقبل على الزراعة، فكانت هناك هجرة منظمة قدمتها القيادة العراقية قبل فترة صدام حسين، انتقل خلالها ملايين المصريين إلى العراق، حوالي 2 مليون مصري.

وتابع: "في هذه الفترة قمت بزيارة العراق واتمشيت فيها وشعرت أنني في دمياط، المصريين فتحوا محلات تجارية هناك، كان فيه اختلاط كبير بين الدولتين وقتها، حسيت ان أنا في بلدي والله، وأتمنى استعادة هذا الاختلاط والحب والانسجام بين الدولتين من جديد".

وأضاف بيومي أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين مصر والعراق والأردن إلى جانب المشروعات الزراعية، منها مشروعات الربط الكهربائي، حيث تسعى مصر لربط كهرباء بغداد بالمغرب ومصر في الوسط، لأن أحد مشروعات مصر الكبرى والاتحاد الأوروبي يدعم مصر في هذا أن تصبح مصر مصدرة للكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق الوصلة الكهربائية بين مصر واليونان، وبين المغرب وأسبانيا، وهذا جاري تحقيقه بالفعل، بعدما تم الربط بين مصر والسعودية وليبيا، وهناك ربط الكهرباء في الجنوب أيضا مع السودان ومع الكونغو، ومازالت مصر تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال.

وأشار إلى أن غزو الكويت للعراق أدى لتراجع الجهود والتعاون العربي بشكل كبير، موضحًا أن العراق من الدول الغنية بالأراضي الزراعية والبترول، وإذا تم ترشيح دولتين للتوسع الزراعي سيتم طرح اسمي السودان ثم العراق.