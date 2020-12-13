محافظ بورسعيد يتفقد مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات النقل: صرح صناعي عظيم

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل بخطوط الإنتاج الجديدة بمصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد آخر مستجدات العمل بالخطوط الجديدة لإنتاج إطارات السيارات، مشيدا بكفاءة العمل وجودة الإنتاج الذى يتميز به المصنع، والذى يعد من الكيانات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط.

واطلع الغضبان على أقسام الإنتاج والتصنيع، واستمع لشرح موجز عن سير العمل بالخطوط الجديدة والمعدات المستخدمة في الصناعة.

وأشاد الغضبان بمستوى تنفيذ المصنع والذى يعتبر صرح صناعي عظيم، ومن المشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد مؤخرا نظرا لكونه مصمم على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، والمقام على مقاييس عالمية.

ووجه المحافظ بتوفير كل سبل الراحة للعاملين وتحقيق أعلى درجات من السلامة والإجراءات الاحترازية خاصة فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

وأكد أهمية انتظام عجلة الإنتاج والاستمرار في تحقيق أعلى معدلات إنتاجية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد.

ونوه إلى أن محافظة بورسعيد تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الصناعية وإقامة كيانات عملاقة تساهم في دعم الاقتصاد المصرى.

يذكر أن مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات والدارجة النارية يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، ويتم تصدير إنتاجه إلى دول "المغرب وتونس والعراق والسودان وأمريكا"، بالإضافة إلى السوق المحلي.