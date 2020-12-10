محافظ بورسعيد: الشباب واعٍ بمشاركة الدولة جهود مكافحة الفساد

أعرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن سعادته بمشاركة الشباب في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن الشباب أصبح الوعي لديه مرتفع بشكل كبير، ولديه إدراك بالفساد المتواجد حوله.

وأضاف "الغضبان"، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" المصرية، أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي حملات مكافحة الفساد منذ عام 2013، والشباب أصبح لديه وعي وإدراك كبير بالفساد، وبمشاركة الدولة في جهود مكافحة الفساد.

وتابع أن محافظة بورسعيد من المحافظات الأولى في مكافحة الفساد، ومن المحافظات الأولى التي بدأت الدولة المصرية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذا من إجراءات مكافحة الفساد، وأيضا منظومة التحول الرقمي أيضا، والذي يساعد أيضا في التقليل من الفساد لأنه يبعد العنصر البشري عن التعامل بشكل كبير.

محافظ بورسعيد يفتتح ملتقى الحرف التراثية الأول للقصور المتخصصة

وافتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ملتقى الحرف التراثية الأول للقصور المتخصصة والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2020.

ويترأس الملتقى الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق لأكاديمية الفنون، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير مدير عام قصور الثقافة المتخصصة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظ.

ويهدف المتلقى إلى تعزيز الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار من خلال تطويرها وتقديمها بشكل تنموي بحيث تواكب العصر وتقديم خطة تطويرية لتلك الحرف وإقامة ورش عمل وخلق جيل جديد من الحرفيين والهواة لتشجيع المشاريع الصغيرة.

وبدأ الملتقى بعرض فيلم تسجيلي يوضح إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد مؤخرا.

ورحب اللواء عادل الغضبان بالوفد، مستعرضا أوجه التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، حيث أكد أن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التنموية والخدمية مثل إنشاء الأسواق الحضارية والمجتمعات العمرانية المتكاملة، وتطوير الطرق والميادين، والطفرة الملحوظة في المستوى الصناعي والسياحي والتعليمي، ومشروعات تشغيل الشباب والتي توفر آلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تمكين الشباب في الوظائف القيادية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والمشروعات التي تشهدها الدولة لأول مرة والتي اتخذت من بورسعيد نقطة الانطلاق مثل مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع التحول الرقمي.