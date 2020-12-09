محافظ بورسعيد يفتتح ملتقى الحرف التراثية الأول للقصور المتخصصة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ملتقى الحرف التراثية الأول للقصور المتخصصة والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة دكتورة إيناس عبدالدايم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2020.

ويترأس الملتقى الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق لأكاديمية الفنون، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية الدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير مدير عام قصور الثقافة المتخصصة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظ.

ويهدف المتلقى إلى تعزيز الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار من خلال تطويرها وتقديمها بشكل تنموي بحيث تواكب العصر وتقديم خطة تطويرية لتلك الحرف وإقامة ورش عمل وخلق جيل جديد من الحرفيين والهواة لتشجيع المشاريع الصغيرة.

وبدأ الملتقى بعرض فيلم تسجيلي يوضح إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد مؤخرا.

ورحب اللواء عادل الغضبان بالوفد، مستعرضا أوجه التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، حيث أكد أن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من المشروعات التنموية والخدمية مثل إنشاء الأسواق الحضارية والمجتمعات العمرانية المتكاملة، وتطوير الطرق والميادين، والطفرة الملحوظة في المستوى الصناعي والسياحي والتعليمي، ومشروعات تشغيل الشباب والتي توفر آلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تمكين الشباب في الوظائف القيادية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والمشروعات التي تشهدها الدولة لأول مرة والتي اتخذت من بورسعيد نقطة الانطلاق مثل مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع التحول الرقمي.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء وليد مجدي صادق رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد؛ قد شاركا في ماراثون الدراجات الهوائية والجري الذي تنظمه محافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد". واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي إشارة انطلاق المارثون عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية. ومن جانبه أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدور الهام والفعال لهيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.

وذلك في ضوء الرؤية والسياسة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين في مختلف القطاعات.

يذكر أن المارثون القومي للجري والدراجات، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.