أشاد بايدن بمهارته.. فصل طبيب أمريكي مخضرم حذر من تفشي كورونا

أعلن طبيب مخضرم في طب الطوارئ بأريزونا الأمريكية، أنه تعرض للطرد من عمله، بسبب تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حذر فيها من خطورة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الولاية، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال الدكتور كليفون جيلمان، الذي أشاد الرئيس المنتخب جو بايدن بخبرته مؤخرا، لصحيفة "أريزونا ريبابليك" الامريكية، إنه جرى فصله دون سابق إنذار من قبل مركز "يوما" الطبي الإقليمي في 23 نوفمبر الماضي، بعد انتشار تغريدته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى حسابه الشخصي بـ"تويتر"، حذر جيلمان الذي يعمل من خلال شركة توظيف للرعاية الصحية تسمى "إنفيجن هيلثكير"، بشأن نطاق وشدة تفشي كورونا في أريزونا.

وكتب الطبيب الأمريكي في 22 نوفمبر الماضي، أنه أُبلغ بأنه "لم يعد هناك المزيد من أسرّة العناية المركزة في الولاية"، بعد وصوله إلى عمله، وتساءل: "أين هي الـ175 سريرا التي من المفروض أن تكون متاحة لوحدة العناية المركزة في أريزونا؟".

وأخبر جيلمان الصحيفة الأمريكية، أنه تلقى مكالمة في اليوم التالي، لإبلاغه بأن المستشفى لا يريده أن يعود للعمل.

وقال الطبيب: "أبلغوني أن سبب ذلك هو التغريدات. لم أصدق ذلك لأن هذه كانت معلومات دقيقة نشرتها لإبلاغ مواطني ولاية أريزونا".

وأشارت وزارة الخدمات الصحية في ولاية أريزونا في بيان في ذلك الوقت، إلى أن توافر أسرّة العناية المركزة انخفض خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنها زعمت أنه لا تزال هناك سعة كافية.

وقالت الوزارة في نوفمبر الماضي، إن هناك 176 سريرا متوفرا لوحدات العناية المركزة.

والخميس الماضي، ذكرت صحيفة "أريزونا ميرور" الأمريكية، أن البيانات الصادرة عن الحكومة الفيدرالية تشير إلى أن وحدات العناية المركزة في العديد من مستشفيات أريزونا تعاني حاليا نقصا في الموظفين، بينما وصلت المرافق الصحية الأخرى في أنحاء الولاية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى للمرضى.

وفي 5 نوفمبر الماضي، أصدرت الحساب الرسمي للمرحلة الانتقالية الرئاسية لبايدن على "تويتر"، مقطع فيديو يظهر مكالمة بين الرئيس المنتخب وجيلمان، حيث ظهر بايدن وهو يشيد بالطبيب ويؤكد له أن عمله مميز في خط الدفاع الأول، وأنه سيدعمه في البيت الأبيض.

جدير بالذكر، أن جيلمان كان في بؤرة تفشي كورونا في نيويورك، حيث كان في الخط الأول لعلاج المصابين، قبل نقله لأريزونا في يونيو الماضي.