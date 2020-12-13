مخرج "سكن البنات" عن شيما الحاج: ماكنتش أعرف حاجة عن فيديوهاتها

كشف المخرج محمد النقلي، عن كواليس استعانته بالفنانة شيما الحاج، ضمن أحداث مسلسله الجديد "سكن البنات"، في أول أعمالها الدرامية بعد أزمة مقاطع الفيديوهات الفاضحة.

وقال "النقلي"، لـ"الوطن": "لم أكن أعلم أي شيء عن فيديوهات شيما الحاج، قبل التصوير، واخترتها بناء على شكلها الذي يلائم الدور، وخلال التصوير اكتشفت أنها كانت لها مشكلات سابقة".

وبشأن تعامل الفنانين معها خلال التصوير، قال مخرج المسلسل: "أعتقد أنها أزمة ومرّت، ولن نتحدث في موضوعات انتهت".

ويواصل النقلي تصوير المسلسل بالشوارع الخارجية، على أن ينتهي من تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، والذي يعرض حالياً على إحدى القنوات العربية، ولاقى إشادات من الجمهور والنقاد على فكرته الأساسية.

وتجسد شيما، خلال أحداث المسلسل الذي يجري تصويره حاليًا، دور صاحبة مصنع، وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها.

وواجهت شيما الحاج، عدة أزمات في حياتها، أبرزها فضيحة الفستان شبه العاري الذي ظهرت به أثناء تكريمها من محافظ بورسعيد، وأدى ذلك إلى مقاطعة والدها لها، وأثيرت أزمة مؤخرا بسبب فيديو جنسي أدى إلى القبض عليها.

تدور أحداث "سكن البنات" في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

مسلسل "سكن البنات"، يجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبدالعظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبي، ومحسن صبري.