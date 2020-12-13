منة فضالي تتجنب شيما الحاج في "سكن البنات" بسبب أزمة الفيديوهات

تشهد كواليس مسلسل "سكن البنات"، حالة من الاحتقان بين الفنانتين منة فضالي وشيما الحاج، حيث تتجاهل الأولى وجود "شيما" خلال التصوير، بسبب الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها خلال الفترة الأخيرة .

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، عن أن منة فضالي، ترفض التواجد في الأماكن التي تتواجد فيها "شيما"، كما أنها تغيبت عن حفل عيد ميلادها الأخير الذي احتفلت به مؤخراً خلال تصوير العمل.

وتواصل الفنانة شيما الحاج، تصوير مسلسلها الجديد "سكن البنات"، الذي يعرض حالياً على إحدى القنوات العربية، ولاقى إشادات من الجمهور والنقاد على فكرته الأساسية.

وتجسد شيما، خلال أحداث المسلسل الذي يجري تصويره حاليًا، دور صاحبة مصنع، وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها.

وغيّرت شيما الحاج، اسمها الفني، إلى شيماء يونس، والذي ظهر على التتر لأول مرة بعد تغييره إثر الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها مؤخرًا.

شيما الحاج، تنتمي لأصول سورية، درست الإعلام بجامعة دمشق، وبدأت التمثيل في عام 2014 من خلال فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، ولعبت دور راقصة، وفي نفس العام شاركت في 4 أعمال وهي "ناشط في حركة عيال، فيس أبوك، زجزاج، عمر وسلوى".

تدور أحداث "سكن البنات" في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

مسلسل "سكن البنات"، يجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبي، ومحسن صبري.

وواجهت شيما الحاج، عدة أزمات في حياتها، أبرزها فضيحة الفستان شبه العاري الذي ظهرت به أثناء تكريمها من محافظ بورسعيد، وأدى ذلك إلى مقاطعة والدها لها، وأثيرت أزمة مؤخرا بسبب فيديو جنسي أدى إلى القبض عليها.