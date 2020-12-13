سالي طالبة بالصف الثالث الثانوي.. ذهبت لمدرستها بالبحيرة ولم تعد

أطلقت أسرة طالبة بالصف الثالث الثانوي، بمركز كوم حمادة بالبحيرة، مئات الاستغاثات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، للبحث عن ابنتهم التي اختفت في ظروف غامضة، بعدما خرجت من منزلها قاصدة مبنى المدرسة، وعقب ذلك لم تظهر وهاتفها مغلق.

وقالت مصادر أمنية، إن الأسرة حررت محضرا بواقعة اختفاء "سالي حرحش" الطالبة بالصف الثالث الثانوي، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لكشف لغز اختفاءها.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد تغيب طالبة بالصف الثالث الثانوي، تدعى "سالي حرحش" بمدينة كوم حمادة، وذكر أفراد أسرتها أنها توجهت إلى المدرسة واختفت عقب ذلك، وحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 1252 إداري كوم حمادة، وتولت النيابة التحقيق.