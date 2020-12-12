هربت مع حبيبها.. تفاصيل اختفاء فتاة أسيوط: أهلي بيعاملوني وحش

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما نشر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بمحافظة أسيوط، ومناشدة من يعثر عليها الاتصال بأرقام هواتف محددة.

وتبين أنه تبلغ لقسم أسيوط من مالك محل ملابس، مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط، بتغيب ابنة شقيقته، طالبة جامعية مقيمة بذات العنوان، عن مسكن أهلها عقب توجهها للجامعة.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى ارتباط المتغيبة بأحد الأشخاص، عامل مقيم بمحافظة الفيوم، وباستهدافه تبين وجود المتغيبة رفقته، وبسؤالها أقرت بأنها تركت منزل أهلها برغبتها لسوء معاملتهم لها وأنها ترغب فى الزواج من المذكور وعدم العودة مرة أخرى.

وتم تحديد اثنين من القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (موجودان حاليا خارج البلاد) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالترويج لأخبار مغلوطة من شأنها تكدير الأمن.