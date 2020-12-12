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محافظ أسيوط يهنئ أعضاء مجلس النواب الجدد عن المحافظة

كتب:

سعاد أحمد
11:53 ص | السبت 12 ديسمبر 2020
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

بعث اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، برقيات تهنئة لأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، الذين نجحوا في انتخابات مجلس النواب 2020، متمنيا لهم مزيد من التقدم والارتقاء بوطننا الغالي.

وجاء في نص البرقية التي أرسلها المحافظ لنواب المجلس: "يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهنئة بمناسبة فوزكم في انتخابات مجلس النواب الموقر، داعيا الله عز وجل أن يوفق خطاكم لما فيه الخير والازدهار للارتقاء بوطننا الحبيب.. حفظ الله مصر وشعبها".

كان محافظ أسيوط قد سبق وأرسل برقيات تهنئة مماثلة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء المجلس، الذين نجحوا في الانتخابات، وبمناسبة انعقاد أولى جلساته، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم في أداء واجبهم الوطني، وأن يحفظ مصر وينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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