محافظ الشرقية يخصص 9 ملايين جنيه لرصف شوارع الزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالشوارع الداخلية بمدينة الزقازيق، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير، والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال الرصف.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارعي الشافعي سلامة وعبد العظيم فراج، وكذلك طريق شارع أبو جمعة المؤدي لمقابر الإشارة والمتفرع من شارع هارون الرشيد، بالإضافة إلى رصف مدخل مدينة الزقازيق بداية من موقف علاء الدين وصولاً لكوبري الجامعة بإجمالي اطوال 2.5 كم، وبتكلفة 3 مليون جنية، وذلك بنطاق دائرة مركز الزقازيق مشيراً إلى أن اعمال الرصف تشمل أعمال إزالة للأسفلت القديم والمتهالك وإعادة الرصف.

أضاف مدير مديرية الطرق انه جاري تطوير ورصف شوارع (مولد النبي – حسن الغرباوي – الوسط – امتداد شارع خالد بن الوليد) بنطاق حي أول الزقازيق وبإجمالي اطوال 1.5 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الأعمال شملت رفع كفاءة الطرق وإزالة الأسفلت القديم وإعادة الرصف.

أشار مدير مديرية الطرق أنه جاري رصف شوارع (أبو بكر الصديق – مكة – عمر بن الخطاب ) بنطاق حي ثاني الزقازيق بإجمالي اطوال 2كم وبتكلفة 2 مليون و400 ألف جنية وكذلك إعادة رد الشيء لأصله بشارع عبد الله موسي بمنطقة القومية بطول 700 متر وبتكلفة 600 ألف جنيه.

في سياق آخر، أكد "غراب" أن الاجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشدداً علي رؤساء المراكز بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تأكيداً علي فرض سيادة القانون على الجميع.

وفى هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالقصبي ورئيس قسم الإزالات برئاسة المركز بإزالة 7 حالات تعدي عباره عن اسوار بالدبش الأبيض وحظيرة مواشي بمساحة 1575 مترًا وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض.

كما تم تنفيذ حملة إزاله سور بالدبش الأبيض بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بمساحة 40 مترًا بناحية الوحدة المحلية سعود، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون علي المخالفين.