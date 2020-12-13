شفاء محافظ المنوفية من كورونا.. ومصادر: ماعملش مسحة

أكدت مصادر مسؤولة بديوان عام محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عودة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى عمله مرة أخرى نهاية الأسبوع الجاري، بعد شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مصادر طبية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن محافظ المنوفية لم يجر مسحة جديدة لبيان مدى شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا، وإنما أجرى أشعة مقطعية على الصدر، والتي أوضحت عدم وجود آثار لفيروس كورونا في جسمه، مؤكدًا أنه سيتم إجراء أشعة جديدة غدًا للاطمئنان على حالته الصحية بشكل نهائي.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية، شفاء مصابي مكتب محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، ومدير العلاقات العامة بديوان عام المحافظة من الإصابة فيروس كورونا المستجد، وعودتهم إلى العمل من جدديد اليوم الأحد، مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الخمسة مصابين جميعهم تم شفاؤهم، ومن بينهم مدير مكتب المحافظ ومدير العلاقات العامة، وعادوا من جديد للعمل، موضحًا أن الوضع مستقر داخل ديوان عام المحافظة، ولم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، انطلاق فريق من المديرية لتطهير مبنى استراحة محافظ المنوفية بمدينة شبين الكوم، عن طريق رش المبيدات في كافة أماكن الاستراحة، فضلاً عن تطهير ديوان عام المحافظة .

وفي سياق آخر، لقي الدكتور الشافعي عبد الله مدير الإدارة الصحية الأسبق بمدينة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، مصرعه متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، نتيجة تدهور حالته الصحية وخضوعه العزل الصحي داخل مستشفي العزل.

وسادت حالة من الحزن بين الأطقم الطبية عقب وفاة "عبدالله"، والذي كان يتميز بحسن الخلف ومساعدة شباب الأطباء في بداية عملهم بالمستشفيات، وكان لا يتأخر عن خدمة الأطباء وكذلك المواطنين .

وأصيب 5 أطباء بمستشفى أشمون العام بفيروس كورونا المستجد، بينهما طبيبة، حيق تم حجز اثنان منهم في العزل االمنزلي وفق برتوكول وزارة الصحة، والباقي تم حجزة داخل المستشفي لتلقي العلاج اللازم.