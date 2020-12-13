خالد منتصر يقدم سلسلة حلقات عن نجيب محفوظ

أعلن الكاتب الدكتور خالد منتصر عن نيته تقديم سلسلة من الحلقات عن الأديب العالمي نجيب محفوظ احتفاء بالذكرى الـ109 لميلاد أديب نوبل، والتي يعيد خلالها تقديم الأديب الكبير إلى الأجيال الحالية.

وأضاف "منتصر" عبر فيديو مباشر على "فيس بوك" أنه رجع إلى كتبه القديمة والتي تتناول جوانب مختلفة من سيرة الأديب الراحل لتقديم أبرز ما تم نشره عن "محفوظ" في الإصدارت الصحفية والثقافية.

وبدأ "منتصر" بقراءة سريعة لأبرز ما ورد في حوارات صحفية نشرت في مؤسسة "الهلال" الصادرة في فبراير 1970، والذي تم تخصيصه وقتها لنجيب محفوظ، ويشمل مجموعة من المقالات والكتابات النقدية وارتباط صاحب "الثلاثية" بالفن التشكيلي، ودوره فى السينما المصرية، وكذلك المسرح، والتي كتبها كبار الكتاب منهم الدكتور علي الراعي، وبدر الدين أبوغازي، ولويس عوض، ورجاء النقاش، ورشاد رشدي، ومحمد عفيفي وأنيس منصور.

كما قدم منتصر قراءة لمجموعة من الصور لـ "محفوظ" في مراحل حياته المختلفة، وناشد "منتصر" مؤسسة الهلال بإعادة طباعة العدد لتقديمه للأجيال المعاصرة.

والأديب العالمي نجيب محفوظ مولود في 11 ديسمبر 1911، منذ 109 سنوات، وهو أول مصرى وعربي حائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 1988م، وكتب نجيب محفوظ منذ ثلاثينات القرن الماضي واستمر حتى 2004، تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم.

وأثرى المكتبة العربية والعالمية بعشرات الأعمال الأدبية منها: "عبث الأقدار، والطريق، ودنيا الله، والشحاذ، ميرامار وقصر الشوق، والسمان والخريف، واللص والكلاب، وبداية ونهاية، والسراب، وقبل الليل، وثرثرة فوق النيل، وأفراح القبة، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب، كما قدم نجيب محفوظ عدد كبير من السيناريوهات للأعمال السينمائية ومنها: مغامرات عنتر وعبلة ، لك يوم يا ظالم، ريا وسكينة، جعلوني مجرماً، فتوات الحسينية، شباب امرأة.

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