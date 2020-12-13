دينا فؤاد تعلن بدء عرض مسلسل "جمال الحريم" على dmc مساء اليوم

نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورة البوستر الرسمي لمسلسل "جمال الحريم"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "دينا" على الصورة: "انتظرونا النهارده في أول حلقة من مسلسل جمال الحريم، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة Dmc.. والساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة Dmc دراما.. والساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة mbc4".

وتجسد دينا فؤاد، دورا جديدا عليها، حيث تظهر بدور "عفريتة"، تطارد خالد سليم ونور اللبنانية، طوال أحداث المسلسل المأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة.

وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث.

وأعربت دينا فؤاد، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة التي تلقتها عقب نشر البرومو، خصوصا أنه حاز على إعجاب الجميع، مؤكدة أن العمل سيمفونية درامية ونقلة نوعية وجديدة على الدراما المصرية ويحمل روحا مختلفة.

وأوضحت أن الشخصية التي تلعبها في المسلسل مأخوذة عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، وتظهر على الشاشة في دور فتاة ملبوسة وأيضا فتاة عادية، مشيرة إلى أن ذلك تطلب منها مجهودا مضاعفا.

وأضافت دينا فؤاد أن الشخصية مفاجأة بكل ما تحمل الكلمة معنى، وتطلبت منها خضوعها لجلسات ماكياج طويلة وصعبة، ومعايشة للشخصية كي تتمكن من إتقان تجسيدها داخل أحداث المسلسل.

مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، هبة حسن، وهدى الأتربي، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.