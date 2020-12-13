غانم: انطلاق قافلة طبية تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بأسيوط غدا

استقبلت الدكتورة مها كامل غانم نائبة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط وفد جامعة المنصورة المشارك في أعمال القافلة التنموية الشاملة ( جسور الخير 10 ) ويضم الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق متخصص من الأطباء في مختلف المجالات الطبية والصيدلية والطب البيطري ورعاية وتنمية الطفولة، وذلك استعداداً لانطلاق فعاليات القافلة صباح الغد تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية وبرعاية الفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، واللواء أركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة .

وأشارت الدكتورة مها غانم إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص علي استكمال دورها الخدمي والمجتمعي لمجتمعها المحيط ، وهو ما يعكس صورة من صور المشاركة والتكافل الاجتماعي بين كافة الأفراد والمؤسسات في المجتمع ، مؤكدةً أن كافة فعاليات القافلة تأتى في ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد وذلك حرصاً على صحة المواطنين وأعضاء القافلة .

و أوضحت أن أعمال القافلة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا في مراكز منفلوط والفتح وأبنوب وأبو تيج على مدار أربعة أيام متتالية وتقديم خدماتها الشاملة من المساعدات والإمدادات الطبية في مختلف تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد وجراحة العيون والباطنة والتخدير والأشعة إلي جانب تخصصات الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والقلب والصدر والأشعة والتخدير، وكذلك المخ والأعصاب والجلدية والتناسلية , فضلاً عن خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري وبرامج التوعية والرعاية للطفولة .

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود المليجي عن سعادته لمشاركة جامعة المنصورة في رحاب جامعة أسيوط والتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشكل فعال بهدف نشر وتوفير الرعاية الصحية في كافة أنحاء الجمهورية وكذلك حرصاً علي تبادل الخبرات وتقديم خدمات التوعية والإرشاد في مختلف المجالات .