"أكتوبر.. العبور للمستقبل".. ندوة بجامعة كفر الشيخ احتفالا بذكرى النصر

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، محمود بكرى، رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ، وأحد أبطال أكتوبر، للمشاركة في احتفال الجامعة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ونظمت كلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، ندوة، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تحت عنوان "أكتوبر... العبور للمستقبل وبناء الدولة المصرية ٤٧عاما من الصمود والتحديات" بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وتحدث الكاتب الصحفي محمود بكري، عن حروب الجيل الرابع والخامس وقال إنها عبارة عن قوات غير نظامية تواجه الجيوش النظامية، وتُستخدم في هذه الحروب وسائل الإعلام والقنوات التي تخدم تلك التنظيمات، وتعمل على تشتيت الرأي العام والتشكيك في كل شيئ، وإضعاف الروح المعنوية للشعوب لتحقيق أهداف محددة باستخدام إعلام غير مدقق ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، وتعتمد على صناعة الشائعات بهدف إرباك الاستقرار الأمني والمشهد السياسي للدول، محذرا من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، التي يجب مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.

وأوضح بكري خيوط وأبعاد المؤامرة التي يتعرض لها الوطن، شارحا قدرة القوات المسلحة ودفاعها عن الشعب ووقوفها بجانبه لتحقيق تطلعاته ودعا الطلاب إلى قراءة التاريخ واسترداد الوعي والحفاظ على الوطن.

كما أعرب أحد أبطال حرب أكتوبر عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة من جامعة كفر الشيخ، ووجه الشكر لرئيس الجامعة على هذه الدعوة الكريمة متمنيًا تكرارها ليكون في رحاب الجامعة، وشرح الاستعداد السياسي والعسكري لحرب السادس من أكتوبر وعرض بطولات القوات المسلحة الباسلة وخطة الاستعداد حتى تحقق نصر أكتوبر.

ورحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور في رحاب الجامعة وقال إن هذه الاحتفالات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بعظمة القوات المسلحة المصرية وقيمة نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للوطن كرامته وكبريائه وأرضه، مشيدًا بقوة الجيش المصري ومكانته على مستوى العالم، مؤكدا أهمية مثل هذه الندوات التثقيفية لتعزيز الوعي الوطني للطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية.

وأضاف أن الهدف من تنظيم هذه الندوت هو دعم جهود القيادة السياسية لمكافحة ‏الإرهاب بالفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة ودعم جهود التنمية في شتى المجالات مشيرًا إلى ‏الدور التي تقوم به الجامعة وحرصها الدائم، في خدمة المجتمع و مكافحة الإرهاب ‏والمساهمة في التنمية.‏

وأهدى دسوقي، درع الجامعة إلى أحد أبطال أكتوبر؛ تقديرًا لدوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة وتشريفه الجامعة والكاتب الصحفي محمود بكري .

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور على أبو شوشة،و نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة.