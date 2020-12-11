وزير الزراعة يعتمد 32,6 مليون جنيه لتمويل صغار المربيين ضمن المشروع القومي للبتلو

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 32,6 مليون جنيه يستفيد منها 170 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 1638 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.

ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن نحو 3 مليارات 233 مليون جنيه لنحو 20 ألف مستفيد، ولتمويل أكثر من 221 ألف رأس ماشية.

وكلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كل أوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

من ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المشروع القومي للبتلو، يسهم في توفير لحوم حمراء بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي - أو أسعار اللحوم الحمراء.

كما أن ثبات واستقرار أسعار رؤوس المواشي الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الراهنة كان دافعا قويا ومشجعا للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للاستفادة من المشروع القومي للبتلو.

وأضاف سليمان أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومي للبتلو خلال العام الحالي يمثل نحو 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017 - وحتى الآن مما يؤكد على تحقيق المشروع للهدف المرجو منه.

من ناحية أخرى يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681 01558626682).