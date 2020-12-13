"التعاون الخليجي" يبحث سبل تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس

بحث وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، سبل تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة التحديات التي تواجه دول المجلس في تعزيز تجارتها البينية والصعوبات التي تعترض العمل الخليجي المشترك في هذا المجال، والعمل على تذليل العقبات للرفع من حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى دعم الإمكانات والفرص المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري تحقيقا لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.