رئيس "الشيوخ": نقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقدم الوزير والمحافظين التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لتوليه رئاسة مجلس الشيوخ، كما حضر اللقاء المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن كل المحافظين كانوا يريدون الحضور للتهنئة، لكن نظرا لظروف العمل وانشغال المحافظين، اكتفينا بحضور محافظين المنطقة المركزية لتقديم التهنئة والشكر، لرئيس مجلس الشيوخ.

وقال "شعراوي"، جئنا للحديث في أمرين، الأول طالب المساعدة في المشكلات الكبيرة التي نواجهها في عملنا وكيفية التغلب عليها، لتحقيق الرضا لدى المواطنين، وكلي ثقة في تعاون الحكومة والمجلس، وأما الأمر الثاني، نحن جئنا لنقول إننا في خدمة أعضاء مجلس الشيوخ، طالما العمل المطلوب يمثل أهمية خاصة، ويهدف لإرضاء المواطنين والمنفعة العامة، وجئنا لنضع أيدينا في أيدى بعضنا، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية.

وتابع: "نتواصل مع الحكومة والمواطنين في أرض الواقع، وأي شيء يطلبه أعضاء الشيوخ، فنحن تحت الأمر، طالما في خدمة الوطن والمواطن"

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال اللقاء: "نتقدم بأسمى آيات الشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين لتشريفهم مجلس الشيوخ، ولجهدهم المبذول في الحكم المحلي وما يتعلق بمصالح المواطنين"

وأضاف في كلمة ترحيب، أن أداء وزارة التنمية المحلية والمحافظين، يمس صميم مصلحة المواطن في حياته اليومية العادية، ومقدرين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء والمحافظين بالحكومة.

وتابع رئيس الشيوخ: "ستجدونا خير عون لكم في كل ما من شأنه، وصول الى الأداء المرتجى لكل انحاء البلاد وللمواطنين".

وأشاد "عبدالرازق" بأداء ودور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا: "وزير المجالس النيابية له كل الشكر على قيامه بدور حلقة الوصل بين المجلس والحكومة، بأداء في منتهى الرقي، يشعرنا باللحمة بين العمل التنفيذي والنيابي".