42 عاما على رحيل عبده السروجي: جد أحمد السقا الذي غنت له أم كلثوم

"أنا اللي الدهرعاداني وباعني واشترى فيّ.. وخد أحبابي وإداني بدالهم فِكر وآسية.. ومين شاف اللي أنا شفته ومين آسى اللي آسيته"، من أشهر أغنيات القرن الماضي التي غناها الفنان عبده السروجي، وحملت اسم غريب الدار "غريب الدار عليّ جار زماني آٍسي وظلمني.. مِشيت سواح مسا وصباح أدور ع اللي راح مني"، كلمات علي الشيرازي، ولحن محمد قاسم، والذي تحل ذكرى رحيله اليوم 13 ديسمبر من عام 1978.

وقدم عبده السروجي العديد من الأغنيات الناجحة، وذاع صيته في بدايات القرن الماضي، وبسبب أغنية "على بلد المحبوب" التي قام بغنائها، من تلحين الموسيقار رياض السنباطي، في فيلم وداد، طلبت كوكب الشرق أم كلثوم إعادة غنائها.

والفنان عبده السروجي، هو جد الفنان أحمد السقا لوالدته، وقام السقا في أكثر من لقاء بغناء مقطع من أغنية "غريب الدار" في أكثر من لقاء تليفزيوني اعتزازا بجده الراحل، الذي سبق وشارك بصوته في أوبريت الليلة الكبيرة، من تأليف صلاح جاهين، وتلحين الشيخ سيد مكاوي، وإخراج زوج ابنته صلاح السقا.

والسروجي، من مواليد 14 مارس 1911 بقلعة الكبش بالقاهرة، ذاع صيته في الثلاثينات من القرن الماضي، وكان من أشهر مطربي هذا التوقيت إبراهيم حمود ، عبد الغني السيد، محمد عبد المطلب، أحمد عبد القادر، عباس البليدي، محمد فوزي.

وشارك الفنان عبده السروجي، بالغناء في عدد قليل من الأفلام لا يتجاوز الـ9 أفلام، قام بالغناء فيها بأشهر أغنياته، ومنها أفلام "ملكة المسارح، من الجاني، حياة الظلام، حب من السماء، نجف، أحلام الحب، وادي النجوم، يامؤمنين بالله".

ومن أبرز أغنيات عبده السروجي، "بكت في إيديا الشموع، غنيت على عودي، النهاردة العيد، مسحراتي، على بلدي المحبوب، الفجر لاح والطير غنى، يانيل هدية وأكتر شوية يا شهد صافى والاسم ميه".