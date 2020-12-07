"أبوالغيط": الأتراك يصفون الجامعة العربية بـ"الساقطة"

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنَّ ما تقوم به إيران في المنطقة يساعد إسرائيل، مشددًا على أنَّ "العرب تحت ضغط شديد للغاية، والدولة الوطنية يجب استعادتها والقدرة العربية يجب أن تعود فعاليتها، وهنا يبرز دور الجامعة العربية".

وأضاف "أبوالغيط"، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أنَّ الأتراك يصفون الجامعة العربية بـ"الساقطة"، كما أن الإيرانيين يصفونها بـ"المنظومة العفنة"، وهناك بعض الأصوات داخل المجتمعات العربية تدعو لحلها.

وتابع: "خلاص حلوها بس اعرفولي هتعيدوا صياغتها إزاي؟ ولو قدرتوا تعملوا كدة تبقوا عباقرة" لافتا إلى أن الجامعة العربية يجرى تطويرها لكن لا يمكن إعادة صياغتها أو إنشاؤها من جديد، مثلها مثل نظام الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، التي بزغت بعد عام 1945، تأتي في إطار ظروف مختلفة وظروف تفرض إقامتها إنشاؤها، وإذا حلت لن تستطيع إعادتها من جديد.

وأشار إلى أنَّه حضر في الأمم المتحدة 14 عامًا واشترك فيما يسمى بعمليات التطوير وإعادة التأهيل وكان يثق بأن توسيع مجلس الأمن سيكون من الصعوبات المستحيلة لأنه لكي يحدث ذلك يجب ترضية 193 دولة، ولن تستطيع أي دولة فعل ذلك، مؤكّدًا أنَّ الجامعة العربية ما هي إلا مجموع إرادات وتوافقات العرب، وهي ليست لديها جيش أو إرادة مستقلة.