عزل محمود الشامي وأسرته للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا

أصيب عدد من أفراد أسرة المهندس محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة الأسبق، وعضو مجلس النواب عن بندر المحلة بمحافظة الغربية، بفيروس كورونا، عقب الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة "الشامي"، أن الإصابة طالت كلا من محمود عبدالسميع الشامي، ونجليه مصطفى وعبدالسميع، وتم عزل الجميع بمنزل الأسرة بالقاهرة، وتوفير كل الأدوية اللازمة لعلاجهم من أعراض كوفيد 19.

وتابعت المصادر، أن أفراد الأسرة تلقوا الإصابة وظهرت عليهم ملامح الإجهاد البدني وآلام بالجسد والهذيان والكحة والسعال الجاف بشكل ملحوظ، عقب احتفالهم بنجاح والدهم في سباق الانتخابات البرلمانية 2020.

وتحولت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى معترك دعوات بين أبناء ومواطني مدينة المحلة الكبرى، التي حرص رواده على الدعاء العاجل لأسرة الشامي، والعودة سالمين بتماثلهم للشفاء من الوباء اللعين.

بينما جاءت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى دائرة المحلة بمحافظة الغربية، البيان الإحصائى لنتائج فرز الأصوات، والتى تتضمن حصول محمود الشامى على 28 ألفا و911 صوتا وحامد الزعبلاوى على 19 ألفا و257 صوتا ومحمد خلفية 17 ألفا و985 صوتا وأحمد بلال على 22 ألفا و538 صوتا.يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشحًا فرديًا على 14 مقعدًا، وذلك داخل 661 مقرًا انتخابيًا، كما أن بها 1159 لجنة فرعية تحتوي على 3 ملايين و452 ألفًا و331 صوتًا انتخابيًا.