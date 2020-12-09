فوز "الشامي وجهجة والديب ودراج" في جولة الإعادة بمحافظة الغربية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بمركز المحلة الكبري في محافظة الغربية، المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وأشارت اللجنة إلى فوز إبراهيم محمد عبد الله الديب، بحصوله على 82306 أصوات، وحامد جلال جهجه، على 51121 صوتا، بينما حصل عبدالباسط عبدالقوي على 44178 صوتا، وإيهاب سنبل على 41814 صوتا.

وأظهر البيان الإحصائي لنتائج فرز الأصوات، حصول محمود الشامي على 28 ألفا و911 صوتا، وحامد الزعبلاوي على 19 ألفا و257 صوتا، ومحمد خلفية، 17 ألفا و985 صوتا، وأحمد بلال، 22 ألفا و538 صوتا.

بينما جاء البيان الإحصائى لنتائج فرز الأصوات، في دائرة سمنود بمحافظة الغربية، كالآتي: حصول الدكتور أحمد دراج على 49 ألف صوتا، بينم منافسه عبدالمطلب الحلو، 44 ألف صوتا.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشحا فرديا على 14 مقعا، داخل 661 مقرا انتخابيا، بها 1159 لجنة فرعية تحتوي على 3 ملايين و452 ألفا و331 صوتا انتخابيا.