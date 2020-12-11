"تنشيط السياحة" تتوقع عودة الوفود الأوروبية في الربيع

قال أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إنه جرى عقد عدد من اللقاءات مع الشركات والفنادق من القطاع الخاص العاملة في السوق الألمانية والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، لتنسيق وتوحيد الجهود في وضع خطة لاستعادة حركة السياحة لمصر، خاصة أن الجميع يتوقع أن التعافي سياحيا سيبدأ مع الربيع المقبل، أي في شهري مارس أو إبريل المقبلين.

وأضاف يوسف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "EXTRA NEWS"، أنه من ضمن الأدوات التي جرى مناقشتها، الرحلات التعريفية المختلفة، ولا سيما الشركات في تعريفها بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر، والاكتشافات الأثرية الحديثة المعلنة خلال الأشهر الماضية، إضافة للمتاحف الجديدة، والصحفيين المتخصصين في المجال السياحي سواء المصريين أو الأجانب والمدونين.

وأشار إلى أن الجانب الألماني، لم يستجيب الفترة الماضية، بشأن تنظيم رحلات سياحية لمصر، وهناك توقعات أنه مع إنتاج لقاحات كورونا في العالم، سيجري استعادة الحركة في الأسواق، خاصة من أوروبا الغربية والأسواق بعيدة المدى، لذا يجب التنسيق على خطة تنفيذية لتطبيقها فور تعليق حظر السفر، لعودة الحركة السياحية لمعدلاتها بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة، كان لها جهد كبير في محاصرة وباء كورونا في مصر الفترة الماضية، والهيئة استغلت هذه الرسالة الإيجابية عن طريق السوشيال ميديا، وإطلاق حملة ضخمة في الأسواق الرئيسية "ديجيتال"، لإيصال تلك الرسالة، وهناك تواصل مستمر مع مشغلي الرحلات في الخارج وداخل مصر، والصحافة الأجنبية، وإصدار نشرة شهرية عن تطور الأوضاع إيجابا في البلاد، وما ينقص هو اتخاذ الدول لفتح الأسواق من جديد.