"مستثمري سيناء": إنتاج عدد من اللقاحات يدعو للتفاؤل بشأن عودة السياحة

تتأثر السياحة سواء الداخلية أو الخارجية بالأحداث العالمية، وتأثرت بشكل كبير خلال هذا العام بانتشار فيروس كورونا الجديد والذي تسبب في انخفاض السياحة.

وقال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء، ورئيس جمعية مسافرون للسياحة، إنه يتوقع أن ترتفع نسبة الإشغالات والحجوزات خلال شهر مارس المقبل خاصة مع تواجد العديد من الأمصال التي تم إنتاجها للتصدي لفيروس كورونا وتقليل انتشاره، خاصة مع بدء الأعياد في أوروبا.

وأضاف أنه نظرا لبدء إنتاج عدد من أنواع الأمصال وقدوم أول شحنة من المصل الصيني إلي مصر فهذه بداية تدعو للتفاؤل حيث أنه بوصول الأمصال في الشحنات التالية وإتاحتها للمواطنين بدون مقابل كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي ثقة أكثر للمواطنين مما يسير حركة السياحة الداخلية وزيادة أعداد الإشغال في الفنادق.

ولفت إلى أن جميع الفنادق تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية في جميع المناطق السياحية، وذلك للحفاظ علي النفس والآخرين خاصة وأن الفنادق يتم بنائها بشكل أفقي مما يعطي مساحة كبيرة، وأن 80% من مساحة الفنادق تكون مخصصة للمناطق الخضراء والطرق، بجانب وجود أماكن كثير للتهوية وارتفاع الأسقف واتساع المطاعم مما يعطي مساحة أكبر وتباعد بين الأشخاص.

وأشار إلى أن حجم الإشغالات في الفنادق ضعيف جدًا في جميع المناطق السياحية في مصر رغم اقتراب أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد وإجازة نصف العام، وحتى الآن لم تتضح الرؤية عما إذا كانت سترتفع نسبة الإشغال وتزيد أعداد السائحين سواء من الدول الأخرى أو من المصريين خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأوضح أنه في هذه الفترة من الأعوام السابقة وقبل جائحة فيروس كورونا كانت قائمة الحجز للفنادق تبدأ منذ منتصف شهر نوفمبر، ولكن في الوقت الحالي هناك ركود في مجال السياحة سواء الخارجية أو الداخلية.

وأضاف رئيس الجمعية، أن هناك مناطق تأثرت ولكن بشكل أقل، وهي مناطق العين السخنة نظرًا لقرب المكان من القاهرة والجيزة، وعدم الاحتياج إلى طائرة أو أتوبيس للسفر لمدة طويلة، بجانب امتلاك البعض لشاليهات خاصة بهم هناك، ما يدفعهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك وهم مطمئنين.

وأوضح أن الفنادق الآن تطرح العديد من العروض الخاصة بنهاية العام، وبتخفيضات تصل لأكثر من 50 % من المبلغ الفعلي، لجذب المواطنين في ظل ظروف تفشي كورونا، وبالرغم من ذلك فإن هذه العروض لم تستطيع جذب الكثيرين.