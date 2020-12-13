مكتب دراسة المناعة بواشنطن: ظهور اللقاحات بداية النهاية لكورونا

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسة المناعة في واشنطن، إنه لا يجب على المواطنين في أي دولة الخوف من تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، فظهور اللقاحات هو بداية نهاية وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والجميع في سباق بين الموت والحياة لإنتاج اللقاح، فهناك وفيات 2 مليون حول العالم حتى الآن، وإصابات أكثر من 60 مليون شخص.

وأضاف "نصولي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية “extra news”، أن تخوف المواطنين من اللقاح خطأ، لأن نسبة الضرر من اللقاح المضاد قليلة، لأن الوباء منتشر وخرب الدنيا والعالم والاقتصاد وهناك انتحارات ومشكلات، والمطارات تعطلت والفنادق تعطلت ووفيات كثيرة من الأطباء لذا يجب تناول اللقاحات لإنهاء هذه الجائحة.

وأوضح "نصولي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفر 14 مليار دولار من أجل إيجاد لقاح عالمي ضد كورونا، لأن الإصابات في الولايات المتحدة أصبحت كثيرة وتصل الوفيات إلى نحو 3000 شخص يوميا.

وأشار مدير المكتب العالمي لدراسة المناعة في واشنطن، إلى أن هناك فئات ستكون لها الأولوية للتطعيم، لأن هناك خطورة عالية على الطواقم الطبية من أطباء وممرضين، كما أنه يجب تطعيم الشرطة والقوات المسلحة وكبار السن لأنهم الأكثر عرضة للإصابة، خاصة وأنهم يعانون من أمراض مزمنة في الضغط والسكر وهذه اللقاح يقلل نسب الوفيات.

وأردف أن هناك لقاحات أمريكية وصينية وروسية وإنجليزية، وهذا سيكون له أثر كبير في القضاء على الفيروس بصورة سريعة، مشددا على عدم الانصياع وراء بعض الدعوات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام" التي تطالب بمنع تناول اللقاح.

وظهر فيروس كورونا المستجد في نوفمبر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية، وانتقل منها إلى باقي دول العالم، وأعلنته ممنظمة الصحة العالمية وباء عالميا في مارس 2020.