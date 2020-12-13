سناء منصور حزينة لإصابة رامي راضون بـ"كورونا": معرفتش غير إمبارح

أكدت الإعلامية سناء منصور، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc"، أنها لم تعلم بإصابة زميلها الإعلامي رامي رضوان بفيروس كورونا سوى أمس السبت، "مكتشفتش غير إمبارح بس أن زميلنا رامي رضوان يعاني من الكورونا".

وأضافت "منصور"، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامجها "السفيرة عزيزة"، "الحقيقة أنا مضايقة أوي إن كل الفترة اللي فاتت، واللي بدأ فيها معانته مع المرض، ولم أشير لذلك، لأن رامي من المذيعين العزاز جدا على قلبي، من سنوات وأنا بحبه أوي وبعتبره واحد من ولادي".

وتابعت الإعلامية، "كنت مرة قابلت مامته وباباه، وقالولي ده ابنك، قولتلهم خلاص استلفته منكم".

وكان "رضوان" قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وقال عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمرع في الأرض بإذن الله".

وأوضح رضوان، "أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله.. لا داعي للقلق.. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري.. أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمة ده".

واستطرد، "بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم.. كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".

فيما كان مصدر مقرب من الإعلامي رامي رضوان أكد لـ"الوطن"، تحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ ومن المفترض أن يعود رامي للعمل بعد أسبوع.