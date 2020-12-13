"المحامين": المتهم بسرقة "جوز بط" مشطوب من النقابة لعدم ممارسته المهنة

قال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة علمت بواقعة المحامي الذي سرق بطتين من إحدى البائعات لسوق حر شبرا بمدينة دمنهور، مؤكدا أن بالبحث عن المحامي صاحب الواقعة المتهم، تبين أنه تم فصله من النقابة في وقت سابق من الواقعة، لأنه لا يمارس مهنة المحاماة، مؤكدا أنه تم شطبه من جداول النقابة، ولم يعد يحمل صفة محام.

وأضاف الكسار، في تصريحات لـ"الوطن"، أن قانون النقابة ينص على أنه إذا ارتكب المحامي جنحة ماسة بالشرف مثل السرقة والنصب وجرائم العرض، أو ارتكب جناية يزال من النقابة، مشيرا إلى أن هناك حالة أخرى كصدور حكم جناية ضده المحامي يكون باتا ونهائيا.

وكان المستشار محمد الخولي، رئيس محكمة جنح بندر دمنهور، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، قرر حبس المحامي المفصول من نقابة المحامين، المتهم بسرقة بطتين اثنتين من إحدي البائعات بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، 3 أشهر مع النفاذ.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة دمنهور الجزئية، قرر مطلع شهر ديسمبر الجاري، تجديد حبس المحامي المفصول المتهم بسرقة بطتين اثتنين من إحدي البائعات بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يشار إلى أن أحداث الواقعة ترجع إلى تلقي مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغًا من إحدى البائعات بمدينة دمنهور، يفيد بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة "ملاكي" بسرقة "جوز بط" منها، وفر هاربًا دون دفع ثمن البط.

و تبين بالانتقال والفحص أنه في أثناء بيع سيدة الطيور بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، ونزول شخص من سيارة "ملاكي" وطلبه شراء بطتين، وعقب الانتهاء من عملية الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس، وفي أثناء تحضير السيدة لهما فر هاربًا، وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة أظهرت أرقام السيارة وحُدد صاحبها.

و انتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور، وضُبط المتهم ويُدعى "محمد. ع"، محام مفصول من نقابة المحامين، وتبين وجود البطتين، وحرزتا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان المحامي المفصول من نقابة المحامين، المتهم بسرقة بطتين من إحدي البائعات بمدينة دمنهور، نفى خلال تحقيقات النيابة العامة، هروبه من البائعة، قائلًا: "كنت بركن العربية على جنب، عشان أحاسب بائعة البط، ولم أهرب منها كما ادعت البائعة"، في حين أكدت بائعة الطيور أمام النيابة هروب المحامي بسيارته مسرعًا دون دفع ثمن "البط"، عقب طلبه منها إحضار 2 كيلو بطاطس.

من جانبها تحريات مباحث قسم شرطة دمنهور أكدت صحة الواقعة، وهروب المحامي المفصول من بائعة الطيور دون دفع ثمنهما، وإحضارهما من منزله عقب تحديد شخصية مالك السيارة، عن طريق تفريغ الكاميرات بالمنطقة.