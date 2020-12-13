هيئة الغذاء: تخفيض وقت الإفراج الجمركي بالموانئ من شهر ليوم

قال الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هيئة سلامة الغذاء متواجدة في الموانئ منذ سنة، بعد التعديلات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث طلب بوجود معامل على مستوى عالمي وبجودة عالية بالموانئ، ليكون زمن الإفراج على المنتجات من الجمارك في أسرع ما يمكن.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية “dmc” وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه ستتوافر معامل غذائية وزراعية، تتبع هيئة الغذاء ولجنة الزراعة ومعامل أخرى صناعية، تشرف عليها هيئة الصادرات والواردات.

وأوضح "منصور" أن هناك بعض الموانئ لم تكن تحتوي على معامل، والبعض الآخر يضم معامل صغيرة، لا تقوم بكل الاختبارات اللازمة، لكن التوجيهات التي أشار إليها الرئيس تستهدف وجود معامل تقوم بجميع الاختبارات التي تشمل اختبارات الملوثات والمبيدات والمعادن الثقيلة ومعامل الجودة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن محافظة دمياط والإسكندرية هما الأكثر استهدافا بسبب مرور أكثر من 75% من الغذاء المستورد من خلالهما، وهناك موانئ أخرى شرقي وغربي محافظة بورسعيد بجانب موانئ أخرى في سفاجا والسخنة.

وأردف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تستهدف تخفيض زمن الإفراج الكلي عن الغذاء إلى يوم واحد، بعد أن كان يصل إلى 33 يوما، وستوجد إجراءات خاصة قبل وصول الشحنة وإجراءات بعد الوصول وإجراءات للخروج من الموانئ.

وذكر حسين، في تصريحات سابقة، أن الدولة المصرية تعد ضمن دول العالم الأكثر استيرادا للقمح، بحسب إحصائيات دولية صادرة عن منظمة الفاو، وهي منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، كما بين أن تصدير الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تتطلب الالتزام بالمادة الرابعة من اتفاقية الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية.