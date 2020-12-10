"تصديري الغذاء" يبحث زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأسبانية

عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، صباح اليوم، ندوة افتراضية عبر تطبيق "زووم"، استعرض خلالها الفرص المتاحة أمام منتجات الصناعات الغذائية لدخول سوق إسبانيا.

وقال المهندس هاني برزي، رئيس المجلس، إن صادرات القطاع تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، موضحًا أن صادرات القطاع حققت نحو 3.5 مليار دولار في العام 2019، بنمو 10% عن 2018 بزيادة 300 مليون دولار.

وأكد أن أوروبا تستحوذ على 13% من صادرات القطاع، وأن هذه النسبة يمكن مضاعفتها لو تم حل بعض المشكلات مع الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن المجلس بصدد الانتهاء من دراسة في بداية العام المقبل، حول كيفية زيادة الصادرات المصرية الغذائية لأسواق أوروبا على وجه التحديد، بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وذكر أن المواد الغذائية تمثل 1.8% من صادرات مصر لإسبانيا، وأنها حققت نموًا 20% خلال الأشهر التسعة الماضية، غير أن هناك العديد من الفرص التصديرية التي يمكن الاستفادة منها الفترة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر من القطاعات الراسخة، موضحًا أن الجهاز - من خلال المكاتب التجارية - يسعى لعقد سلسلة من الندوات مع المصدرين من أجل فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وكشف أن الجهاز انتهى بالفعل من عمل دراسة وتحليل بيانات بشأن الفرص التصديرية للصناعات الغذائية وواردات العديد من الدول من الغذاء.

وذكر مغاوري أن السوق الإسبانية تعد من الأسواق الهامة والحيوية للصناعات الغذائية المصرية، حيث يقدر عدد سكانها بـ47 مليون نسمة، فيما يصل عدد السائحين لإسبانيا إلي نحو 83 مليون سائح سنويا، لافتا إلي أن إسبانيا مركز للتصدير لأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وذكر أن حجم صناعة الأغذية والمشروبات في إسبانيا يقدر بنحو 125 مليار يورو، وأن 22% من قطاع الصناعة في إسبانيا يتركز في الغذاء.

وقال السفير عمر سليم، سفير مصر في إسبانيا، إن سمعة الصادرات المصرية في إسبانيا جيدة جدًا، وأشار إلي أنه يتم حاليا تشكيل الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المصري الإسباني، ما سوف يسهم في زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، ولفت السفير إلى أن المشاركة المصرية في المعارض كان من الأدوات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية لإسبانيا.

وكشف تميم الضوي رئيس قطاع التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن إسبانيا تستورد بـ8.5 مليار دولار سلع غذائية، من بينها سلع يمكن توفيرها عبر المصدرين المصريين، ما يعزز من إمكانية دخول مصر كمنافس في السوق الإسباني.

وقالت مي خيري، المدير التنفيذي، إن هناك فرصًا كبيرة في مجال الأجبان، كما أن هناك منتجات عديدة يمكن توفيرها من خلال مصر، موضحة أن المجلس يعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف تحركاته من أجل اغتنام الفرص التصديرية في الأسواق الأوروبية وفي مقدمتها إسبانيا.

وقال وليد رمضان رئيس مكتب التمثيل التجاري بإسبانيا، إن قطاع المشروبات من القطاعات الهامة في إسبانيا، وأهم قنوات التوزيع هناك هي السوبر ماركت والهايبر ماركت، وهناك دراسة يتم إعدادها حاليا بشأن السوق الإسبانية، موضحًا أنه سيتم توفير بيانات لكافة المستوردين وإتاحتها أمام المصدرين.

وأضاف أن المكتب عقد اجتماعات مع اتحاد مصدري زيت الزيتون الإسباني، لبحث فرص التصدير من جانب المصدرين المصريين، وتابع بأن الإسبان مستعدون للحصول على أي كميات من زيت الزيتون، لكن التحدي يتعلق بمعيار الجودة وإنتاج زيت يتوافق مع المعايير الإسبانية.