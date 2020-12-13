بعد موافقة الغذاء والدواء الأمريكية.. ماذا يعني "الاستخدام الطارئ" للقاح؟

مع انتظار دول العالم وصول لقاحات كورونا، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر، وأعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، أليكس عازار، أن الولايات المتحدة ستقر استخدام لقاح شركة "فايزر" الواقي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في غضون أيام، حسب سكاي نيوز.

لم تكن هذه هي المرة الأولي التي تمنح فيها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ذلك الترخيص خلال جائحة كورونا، فسمحت به بعدة منتجات طبية، مثل أجهزة التنفس الصناعي، ومعدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الأقنعة، والاختبارات الجزيئية والمضادات لتشخيص مرض "كوفيد -19"، والاختبارات المصلية للبحث عن الأجسام المضادة، وحتى علاجات، مثل عقار "ريمديسيفير" وبلازما النقاهة.

الدكتور يوسف محمد، أخصائي الأمراض المعدية، أوضح أن "الترخيض الطارئ للاستخدام"، هو حصول منتج طبي على موافقة خاصة من إدارة الغذاء والدوا للأمريكية "FDA"، وذلك في الحالات الخطرة التي تظهر فيها أوبئة خطيرة وهناك حاجة دولية للقاح سريع، أو في بعض الأحيان أن يستخدم لقاح معتمد لحالات أخرى أو جديد في انتظار تجاربه الهيئة لاعتماده.

وأضاف محمد لـ"الوطن"، أن تراخيص الطوارئ تصدرها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بهدف المساعدة في توفير المنتجات الطبية في أسرع وقت، والسماح للمنتجات غير المرخصة بالوصول إلى المرضى المحتاجين حين لا تتوافر بدائل معتمدة منها.

وأكد أخصائي الأمراض المعدية، أن حالة الطوارئ تصرح فقط في حال كانت "الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج، عند استخدامها لتشخيص المرض، أو الوقاية منه، أو علاجه، تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة للمنتج.

وتابع أن "الترخيض الطارئ"، يساهم في تسريع أهمية توافر المنتجات الطبية التي من الممكن أن تكون مؤشرا إيجابيا في علاج الحالات المصابة، لافتا إلى أنها تصرح لاستخدمها لفئات معين دون الهيئة الدقيقة والتي تستغرق سنوات.

ويمكن إبطال "تراخيص الاستخدام الطارئ"، كما حدث مع عقار "هيدروكسي كلوروكين" و"الكلوروكين"، وحصل العقاران بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الملاريا والوقاية منها، وأظهرا نتائج واعدة في علاج فيروس كورونا المستجد خلال الدراسات المعملية. وأضافت التجارب المبكرة الصغيرة التي أجريت على مرضى "كوفيد-19" المزيد من التفاؤل.