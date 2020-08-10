الجالية المصرية بألمانيا: نقف بجوار دولتنا في كل انتخابات

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن كل مناسبة دستورية أو لاختيار أعضاء بمجلس النواب أو الشيوخ أو الانتخابات الرئاسية تكون بمثابة ليلة عيد بالنسبة لجميع المواطنين في الخارج، وينظر إليه الجميع كونه مشاركة لبلادهم في غربتهم.

وأضاف "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الجالية المصرية في ألمانيا قامت بالتواصل مع عدد كبير من المصريين في هناك للتأكيد على أهمية الإدلاء بأصواتهم كما تم تذليل العقبات أمامهم وشرح كيفية التصويت.

وأوضح أن الفيديو الذي أطلقته وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات قد ساعد الكثيرون منهم على إتمام عملية الانتخاب بشكل صحيح.