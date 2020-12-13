حسن رمزي "حفيد الفنانين": أشبه جدي ولا أفكر في التمثيل

قال المطرب والملحن حسن رمزي، نجل المنتج الراحل محمد رمزي، وحفيد الفنان حسن رمزي، إن أهله يؤكدون له دائما أنه يشبه جده بشكل كبير من الناحية الشخصية والروحية، مؤكدا أنه كان أخا وأبا رائعا، وكان يدعم كل من يحتاج إليه، مضيفا: "بتبسط جدا من التشبيه ده، وكان نفسي طبعا أقابله وأشوفه".

وأوضح "رمزي"، خلال لقائه مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، أنه قرر الابتعاد في الوقت الحالي عن مجال عمل شقيقه الفنان شريف رمزي في التمثيل، وكذلك مجال عمل والده في الانتاج، وشقيقته المنتجة شهد رمزي، وفضل الاتجاه إلى العمل بمجال الداعايا والإعلان، لأنه كان يريد أن يصنع مجال عمل خاص به، ينجح فيه بعيدا عن نجاجات عائلته الفنية.

وتابع، " لكن ده مش معناه إني عايز أنقطع تماما عن الفن وعن طريق عيلتي، عايز برضه أعمل فيه حاجات، وحاطط خطط إني أعملها بإذن الله، بس مش ضروري التمثيل، إنما في المزيكا".

وأشار إلى أنه اتجه إلى خط الطرب والتلحين في الفترة الأخيرة، والحكاية بدأت معاه منذ الصغر، حين تعلم العزف على البيانو، وفي مدرسته الابتدائية شاهد آلة الجيتار وتعلق به للغاية، وبدأ يتعلم العزف عليه، وحينما شاهد مطربين كثيرين يغنون مع الجيتار، حاول أن يقلدهم.

واستطرد، "في الأول كان صوتي وحش، وأي حد بغني قدامه، مكنتش بعرف أغني كويس، بس بالتمرين وواحدة واحدة الموضوع اختلف، وبدأت بالغناء الغربي، لأني حبيت مزيكته، وحسيت إني اقدر أقدم فيه حاجة، واتعلمت بشكل فردي في البيت مع نفسي".