شوقي حجاب يطمئن جمهوره عبر "الوطن" على حالته الصحية

طمأن الشاعر شوقي حجاب، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مؤكدا بأنه في حالة صحية جيدة، بعد ما تردد عن مروره بوعكة صحية.

ونفى الشاعر الكبير، في تصريح خاص لـ"الوطن"، ما تردد من أنباء عن إصابته بوعكة صحية.

يذكر أنه في العام الماضي وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، كتب الشاعر والمخرج الكبير شوقي حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

والديوانان هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، ويصدران عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويضم الأول "مسدسات" عاطفية، فيما تدور مسدسات "ناس من زمن تاني" حول شخصيات وذكريات من طفولة الشاعر في المطرية، بالإضافة إلى شخصيات صادقها شوقي حجاب في مسيرته الإبداعية؛ كاتبًا، ومخرجا، ومعدا لبرامج الأطفال، أو شخصيات أثرت فيه.

وحول تجربة المسدسات، كتب شوقي حجاب في مقدمته للدواوين، في العام الثاني عشر من هذا القرن، وقعت في غرام اختراع جديد، اسمه الآي باد. كانت قد أهدتني إياه الست مراتي، نهلة ياسين، من باب إلهائي عن غيرها من الجميلات!!، نجحت هي في خطتها، ونجحت أنا في استكشاف عالم لوحة المفاتيح الذي أشعل قريحتي في اختراع شكل مختلف من الكتابة الشعرية المكثفة؛ كلهم كتبوا المربعات، أربع شطرات، لماذا لا أستحدث أنا الشكل السداسي؟

ويضيف، "بمناسبة الخيالات الثورية التي كانت شائعة آنذاك؛ لماذا لا أسميها مسدسات؟ أعجبت الفكرة شقيقي الشاعر الأكبر، سيد حجاب، وشجعني، وكبرت في نافوخي".