المصالح الاستراتيجية المشتركة.. عنوان العلاقات بين مصر والأردن والعراق

تستمر أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والأردن والعراق بما يحقق التكامل العربي، وقد تجسد ذلك في عدد من الاجتماعات منها اجتماع القاهرة بين وزراء الخارجية، شارك فيها السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، و فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي في أكتوبر 2020.

كما سبق هذا الاجتماع لقاءات قمة، منها القمة التي عقدت في العاصمة عمان في 25 من أغسطس 2020 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وايضًا قمة ثلاثية في القاهرة في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي بتاريخ 24 مارس 2019 ، وأخرى في نيويورك على هامش احتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2019.

وحضرت القضايا الإقليمية إلى جانب التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر والعراق، في القمة الثلاثة مهدت لتحالف اقتصادي جديد وقد ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة بما يحقق مصالحهم المشتركة ويخدم القضايا العربية، فالأحداث المتسارعة في المنطقة والتدخل من بعض الأطراف الخارجية تستدعي التنسيق الوثيق والعمل المشترك.

وتوطدت العلاقات المصرية العراقية الأردنية، حيث انعقاد عدة قمم ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث، وتنسيق في القضايا المشتركة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، والعمل على تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية فضلًا عن تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة.

وأبرزت العلاقات بين البلدان الثلاثة عدة اتفاقيات مثل العمل على تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي ومساهمة الشركات المصرية في إعادة الإعمار بالعراق، واستهداف صياغة رؤية عربية موحدة تجاه أزمات المنطقة، فضلًا عن تفعيل الجهود لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، ومحاولة التوصل لحل سياسي لاستعادة استقرار ليبيا وسوريا.