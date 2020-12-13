صور.. ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها وسط أسرتها في لبنان

احتفلت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء أسرية مع عائلتها بمنزلها في لبنان.

ونشرت ماجدة الرومي عبر صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور باحتفالها بعيد ميلادها معلقة: "وما بتكمل الفرحة إلا مع جمعة العيلة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار الفنانة ماجدة الرومي في شهر سبتمبر الماضي، واهتم كثيرون في الدول العربية، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الفنانة فيروز، والفنانة ماجدة الرومي، كما تفاعلوا مع بكاء ماكرون عند زيارته الرومي.

ونشرت حينها الفنانة ماجدة الرومي مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تضمنت مقابلة الرئيس ماكرون بها، كما علقت صوتيا راوية تفاصيل الزيارة والحديث الذي دار بينهما، قائلة إنّ الرئيس الفرنسي جاء إليها معبرا عن تقديره ومحبته لها، ولمناقشة ما سيفعلونه والتعاون بينهما لمساعدة لبنان، وأضافت الرومي، أنّها أكدت لـ"ماكرون" أنّها تضع صوتها بين يديه، وأنّها مستعدة لتنظيم حفل برعاية وزارة الثقافة الفرنسية، تذهب عوائده في شكل مساعدات لأهالي الضحايا ومن تدمرت منازلها، وأنّها لو لم تقدم أي شيء آخر بحياتها سوى مساعدة هؤلاء الناس والشعب اللبناني، فهذا يكفيها شرف بأن تقف بجوار بلادها.

وأكدت "الرومي" أنّها وجهت الشكر للرئيس الفرنسي على ما قدمه للبنان، وأنّها تأثرت كثيرا بزيارته للسيدة فيروز، مؤكدة أنّ الزيارة لمست روح لبنان الباقي فينا، لبنان الجميلة والحقيقية، وتابعت أنّها رأت الدموع بعيون الرئيس ماكرون، وتأثرت كثيرا، موضحة أنّ الرئيس الفرنسي طلب من السفير مقابلتها، وأنّها شعرت بأنّ الزيارة لم تكن لها فقط ولكن للشعب اللبناني كله، كما شعرت برسالته بأنّ لبنان وشعبها سيكونون بخير، مؤكدة: "لا تخافوا".