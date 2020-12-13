شوقي: التعليم المصري سيصبح ضمن أفضل 20 دولة في 3 سنوات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن ملامح التطوير في المنظومة التعليمية الجديدة للطلاب، من الصف الرابع للسادس الابتدائي، لافتا إلى أنه سيتضمن كتاب منفصل للعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات بشكل لم نره من قبل، وبالتعاون مع مؤسسات علمية ضخمة، "ده هيبقي نص الطريق، وهنحققه على مارس اللي جاي".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه سيتم تغيير المناهج من أولى ابتدائي وحتى الثانوية العامة، وهو الاستثمار الأكبر، حيث إنه وفي مرحلة الثانوية العامة لم يتم تغيير المناهج، ولكن تم تغيير طريقة التقييم لإنقاذ الجيل الذي لن يلحق بالمناهج الجديدة.

وتابع الوزير، "على الأقل حاولنا نفيده أكثر ونوجه على فهم الأشياء بدل حفظها، وعملنا تعديل يتيح إن الثانوية العامة متبقاش البعبع، والأساس في الأمور هو ما يبنى من تحت، وده اللي علانا في التصنيف لأنه تغيير عميق".

وأوضح أن الوزارة تتوقع خلال ثلاث سنوات من الآن، أن يكون التعليم المصري في أول 20 دولة بمؤشرات التعليم العالمية، لافتا إلى أن زيادة التعليم الفني في مؤشر التعليم سببه تطويره منذ عام 2018 ببناء التكنولوجيا التطبيقية، التي تربط التعليم الفني بسوق العمل، حيث ستتخرج أولى دفعاته عام 2021 في مجالات "الكيمياء الحيوية، الذكاء الاصطناعي، البرمجة، صناعة المجوهرات، تجارة التجزئة، علوم الاتصالات".

وأكد أن التعليم الفني قد تقدم بشكل كبير، بدليل تقدمه في المؤشر العالمي لـ23 دولة مرة واحدة، وهو إنجاز حقيقي، "إحنا بنفتح طريق إن مش كل الناس تكمل في التعليم العام، وممكن يجد نفسه في تخصص جديد وحديث جدا في التعليم الفني اللي بنبنيه وهيشتغل يوم ما يتخرج".