8 نصائح مهمة للمزارعين يجب اتباعها في الشتاء للحفاظ على عروة الفراولة

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حالة من عدم الاستقرار في الطقس تشهدها البلاد هذه الأيام.

أضاف أنَّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تؤثر على زراعات الفراولة بسبب التقلبات الجوية وموجة الصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية وبرودة الجو، وباتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحصول من قلة الإنتاج وضع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات عددا من النصائح وهي كالتالي:

1- ضرورة ريه سريعة قبل البرد مباشرة آخر النهار.

2- القيام بتغطية النباتات بالأغطية البلاستيكية.

3- الرش بالكبريت الميكروني وسليكات البوتاسيوم ويكون الرش آخر النهار.

4- الرش بمخلوط سلفات الماغنسيوم (كيلو) والبوتاسيوم فوسفيت (كيلو) على 300 لتر للفدان والرش آخر النهار.

5- تصريف مياه الأمطار بين مصاطب الزراعة بطريقة آمنة لا تؤدي لتجمعها.

6- الرش بالأحماض الأمينية أو السيتوكينيات، أو سليكات البوتاسايوم.

7- التهوية الجيدة التي لا تجعل النفق مشبعا بالمياه، لأن ذلك يقلل من فرص انتشار أعفان الثمار وتبقعات الأوراق تحت البلاستيك.

8- متابعة النشرات الجوية التي تُصدرها الجهات المعنية أولاً بأول واتباع كافة الإرشادات الخاصة بمثل هذه الأحوال الجوية وتدريب المرشدين الزراعيين على استخدام تقارير التنبؤات والإنذار المبكر وإعطاء توصيات مبكرة للمزارعين للحد من آثار التقلبات الجوية غير المواتية.