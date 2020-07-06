دراسة عن تأثير المركبات الأمنة والتسميد العضوي في إنتاج الفراولة ببنها

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمها الباحث ياسر أحمد السيد محمد بكلية الزراعة بمشتهر، لقطاع الدرسات العليا والبحوث بالجامعة، أن تسميد نبات الفراولة بالمعدل الموصي به من الأسمدة النتروجنية (200 كجم نتروجين/ فدان) في صورة سماد عضوي.

وذلك بنسبة 50% كمبوست + 50% في صورة سماد معدني، مع إضافة مركب التي اس (مخلوط السلالات البكترية الميسرة للعناصر)، جنبا إلى جنب مع الرش الورقي للنباتات بالفوسفولين بمعدل 2 مل/ لتر عشر مرات، ابتداء من 30 يوم بعد الشتل بفاصل أسبوعين بين الرشة والأخرى، يؤدي ذلك إلى زيادة صفات النمو الخضري والمحصول الثمري، ومكوناته، وبالتالي الحصول على أفضل صفات جودة طبيعية وكيميائية للثمار الناتجة.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، إلى أن هذا يأتي في إطار الخطة البحثية للجامعة والاستراتجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر 2030، لتوفير غذاء صحي وأمن.

يذكر أن محافظة القليوبية، تعد من أهم المحافظات المنتجة للفراولة في مصر، ويعتبر مصدر دخل أساسى للمزارعين والعاملين بها.