الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجففة والتمور

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ جهود الدولة منذ 2014 ويتم حصد نتائجها حاليا، كما أنّ الدولة تبذل جهودا كبيرة لاتخاذ إجراءات رادعة لكل من يخالف الإجراءات الزراعية، ما ساهم في تحسين المنظومة الزراعية بشكل كبير.

وأضاف القرش، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه جرى إدخال واستخدام منظومة التحول الرقمي في منظومة الزراعة بمصر، موضحا أنّ مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور بنسبة 21% من الإنتاج العالمي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أنّ مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وإنتاج الزيتون، وهناك طفرة تحدث حاليا في إنتاج زيتون المائدة، والتوسع في زراعة أشجار الزيتون، كما أنّ مصر الدولة رقم 3 في إنتاج وتصدير البصل المجفف.